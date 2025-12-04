Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на Юго-Восточной железной дороге в ноябре 2025 года увеличилась на 7,1%

2025-12-04 17:13
Согласно свежим данным, в ноябре 2025 года на Юго-Восточной железнодорожной линии было перевезено 7,4 млн тонн грузов, что на 7,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года, включая:

  • железную и марганцевую руду – 3,4 млн тонн (+14% по сравнению с ноябрем 2024 года);
  • черные металлы – 1,1 млн тонн (+8%);
  • зерновые – 738 тыс. тонн (+37,7%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 396 тыс. тонн (+10%);
  • химические вещества и соду – 14,1 тыс. тонн (+25,5%).

За 11 месяцев общий объем погрузки на ЮВЖД достиг почти 75 млн тонн, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

