В майские праздничные дни в Республике Башкортостан изменится расписание пригородных поездов

Для улучшения обслуживания пассажиров в предпраздничные и праздничные выходные дни вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.
Так, 6 мая движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию пятницы, 7, 8, 9 мая – по расписанию субботы, 10 мая – воскресенья и 11 мая – понедельника.
6 мая назначаются поезда:
6, 7, 8, 9, 10 мая отменяются поезда:
7, 8, 9, 10 мая отменяются поезда:
Время указано местное.
С актуальной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.