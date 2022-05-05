В майские праздничные дни в Республике Башкортостан изменится расписание пригородных поездов

16:13

Для улучшения обслуживания пассажиров в предпраздничные и праздничные выходные дни вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.

Так, 6 мая движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию пятницы, 7, 8, 9 мая – по расписанию субботы, 10 мая – воскресенья и 11 мая – понедельника.

6 мая назначаются поезда:

№ 6460 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19);

№ 6420 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21);

№ 6877/6878 Приуралье (отпр 06:07) – Уфа (приб. 07:51).

6, 7, 8, 9, 10 мая отменяются поезда:

№ 6917 Инзер (отпр. 06:10) – Зуяково (приб. 06:54);

№ 6918 Зуяково (отпр. 07:15) – Инзер (приб. 08:00).

7, 8, 9, 10 мая отменяются поезда:

№ 6460 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08.19);

№ 6420 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21);

№ 6877/6878 Приуралье (отпр. 06:07) – Уфа (приб. 07:51).

Время указано местное.

С актуальной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.