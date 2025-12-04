На Горьковской железнодорожной линии к празднованию Нового года добавлены дополнительные рейсы по маршруту Ижевск – Москва.

16:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса перед новогодними праздниками на Горьковской железнодорожной линии назначены дополнительные дальнего следования поезда №№ 231/232 и 293/294, курсирующие между Ижевском и Москвой.

Так, поезд № 231/232 отправится из Ижевска 26, 29 и 31 декабря 2025 года, а также с 1 по 9 января 2026 года в 00:45, прибыв в Москву в тот же день в 22:00. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 27, 30 и 31 декабря 2025 года, а также со 2 по 11 января 2026 года в 01:02, прибыв в Ижевск в тот же день в 20:15.

Поезд № 293/294 отправится из Ижевска 29 декабря 2025 года в 02:00, прибыв в Москву в тот же день в 21:37. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 30 декабря 2025 года в 02:24 и прибудет в Ижевск на следующий день в 06:30.

Время указано местное. В маршруте предусмотрены остановки на станциях Агрыз, Кизнер, Казань-Восстание, Канаш и других.

Поезда оснащены плацкартными и купейными вагонами с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками. В некоторых купейных вагонах есть места для пассажиров с детьми. На сайте ОАО «РЖД» они обозначены специальной пиктограммой. В одном из вагонов имеется купе для пассажира с ограниченными возможностями и его сопровождающего.

Напоминаем: ранее на Горьковской железнодорожной линии были назначены дополнительные рейсы фирменного поезда № 51/52, связывающего Ижевск с Казанью и Нижним Новгородом. Из Казани поезд отправится 25, 27 и 29 декабря 2025 года, 1, 3, 5, 7, 8 и 10 января 2026 года в 22:01, прибыв на следующий день в Ижевск в 12:08. В обратном направлении поезд отправится из Ижевска 26, 28 и 30 декабря 2025 года, 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 11 января 2026 года в 18:40 и прибудет в Казань в тот же день в 22:48, а в Нижний Новгород – на следующий день в 07:46.

Через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в секции «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций, можно оформить билеты на поезд.

Полные сведения о процедуре оформления билетов и расписании движения поездов доступны на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в секции «Пассажирам», а также можно обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.