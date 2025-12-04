Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Встреча между главой Российских Железных Дорог Олегом Белозёровым и генеральным директором DP World, Султаном Ахмедом бин Сулайемом, состоялась.

2025-12-04 15:25
Глава Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров встретился с председателем и CEO DP World Султаном Ахмедом бин Сулайемом в рамках XXXIV Пленарного заседания КСТП в Дубае.

В результате встречи обе стороны приняли решение продолжить улучшение совместного контейнерного сервиса на восточном направлении МТК «Север – Юг», включая привлечение грузоотправителей из Южной Азии и Африки.

Было также решено продолжить исследование препятствий, которые мешают развитию транспортных маршрутов БРИКС. В дополнение к этому, стороны согласились организовать в 2026 году обмен опытом между специалистами для ознакомления с передовыми методами и укрепления деловых связей.

