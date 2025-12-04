Олег Белозёров: «КСТП будет связующим звеном между новыми экономическими узлами, включая Ближний Восток и Африку»

На XXXIV Пленарном заседании Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое прошло 4 декабря 2025 года в Дубае, генеральный директор ОАО «РЖД» и председатель КСТП Олег Белозёров подчеркнул важность обеспечения логистической связи между странами, показывающими экономический рост. Это относится к государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Ближнего Востока и БРИКС.

Среди участников мероприятия были руководители ведущих транспортных компаний, представители международных организаций, государственных учреждений, академических институтов и профессионального сообщества.

Олег Белозёров выразил мнение, что КСТП может стать постоянно функционирующей платформой для снятия препятствий на международных транспортных маршрутах в будущем.

«Мы уверены, что благодаря глобальным портовым возможностям и логистическому опыту таких партнеров, как DP World, мы сможем активизировать направление на страны Ближнего Востока и Африки», – заявил председатель КСТП.

По его словам, перевозки должны быть бесшовными, удобными и привлекательными для клиента.

«Для компании DP World сотрудничество с КСТП и его членами из Европы, Китая, Индии и стран СНГ означает дальнейшее расширение нашего бизнеса на новые глобальные рынки. Мы планируем значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру по всему миру», – отметил председатель и главный исполнительный директор организации Султан Ахмед бин Сулайем.

Олег Белозёров поблагодарил компанию DP World за организацию мероприятия и теплый прием.