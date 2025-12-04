Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 6-7 декабря в связи с улучшением инфраструктуры.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям МЖД, включая МЦД-2, ожидаются 6–7 декабря 2025 года. Причина - развитие инфраструктуры на станции Перерва.

Технический перерыв, продолжающийся 28 часов, запланирован с 00:00 6 декабря до 04:40 7 декабря. В это время будут проводиться работы по переносу участка 2 пути на новое место. Это необходимо для строительства новой платформы в рамках модернизации станции. Работники железной дороги демонтируют рельсошпальную решетку на участке длиной 630 м, установят ее на новом месте и произведут выравнивание пути.

Движение поездов на данном участке будет осуществляться по соседним путям.

Обратите внимание, что в расписание внесены значительные изменения. Диаметральное движение будет ограничено, однако сохранятся электрички дальних маршрутов. Поезда МЦД-2 с Нахабино будут следовать до Курского вокзала, с Подольска – до Царицыно и станции Покровское. Некоторые поезда МЦД из Подольска будут следовать по 3 пути до Царицыно без остановок. Некоторые электрички временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и станциях, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.