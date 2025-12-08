Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Годовой благотворительный проект "Доброе дерево" начался на Горьковском шоссе.

2025-12-08 17:15
Годовой благотворительный проект
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии Нового года на Горьковской магистрали началась традиционная благотворительная акция "Елка добра". В рамках этого проекта, более 70 детей из трех детских домов Нижегородской области поделились своими мечтами, которые были записаны и помещены в разноцветные елочные шары. Каждый из руководителей Горьковской железной дороги получит шар с детским желанием.

Первым шар с елки снял начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. За ним последовали другие руководители служб и дирекций дороги.

«На Горьковской магистрали подобные акции проводятся уже более 3 лет и стали традиционными. В 2023 году мы помогли осуществить мечту 6-летнего Димы Шматова из Арзамаса, который увлекается железнодорожным транспортом. Мы организовали для него поездку на электропоезде по маршруту Арзамас – Муром. Дима не только испытал себя в роли машиниста, но и узнал историю развития железнодорожного транспорта в России. В этом году с радостью помогу еще одному ребенку осуществить свою мечту», – заявил Сергей Дорофеевский.

Сбор подарков для детей продлится до 22 декабря 2025 года.

После того как все подарки будут собраны, работники железной дороги посетят детские дома в Балахне, Гороховце и Красных Баках Нижегородской области. Там они устроят для детей праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru