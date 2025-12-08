Годовой благотворительный проект "Доброе дерево" начался на Горьковском шоссе.

17:15

В предверии Нового года на Горьковской магистрали началась традиционная благотворительная акция "Елка добра". В рамках этого проекта, более 70 детей из трех детских домов Нижегородской области поделились своими мечтами, которые были записаны и помещены в разноцветные елочные шары. Каждый из руководителей Горьковской железной дороги получит шар с детским желанием.

Первым шар с елки снял начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. За ним последовали другие руководители служб и дирекций дороги.

«На Горьковской магистрали подобные акции проводятся уже более 3 лет и стали традиционными. В 2023 году мы помогли осуществить мечту 6-летнего Димы Шматова из Арзамаса, который увлекается железнодорожным транспортом. Мы организовали для него поездку на электропоезде по маршруту Арзамас – Муром. Дима не только испытал себя в роли машиниста, но и узнал историю развития железнодорожного транспорта в России. В этом году с радостью помогу еще одному ребенку осуществить свою мечту», – заявил Сергей Дорофеевский.

Сбор подарков для детей продлится до 22 декабря 2025 года.

После того как все подарки будут собраны, работники железной дороги посетят детские дома в Балахне, Гороховце и Красных Баках Нижегородской области. Там они устроят для детей праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.