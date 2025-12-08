Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Калининграда началась добротная инициатива под названием «Елка добра»

2025-12-08 17:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На главной транспортной артерии Калининграда началась благотворительная инициатива перед Новым годом под названием «Елка добра». В рамках этого проекта работники железной дороги исполнят мечты более 40 подопечных Центра помощи в устройстве детей в семьи «Надежда».

В учреждении «Надежда» проживают дети от 5 лет и старше, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Открытки с их фото и новогодними желаниями украсили елку, расположенную в холле управления Калининградской железной дороги.

Первыми, кто решил стать добрыми феями для детей из центра, стали руководители магистрали и ее отделов. Остальные сотрудники железной дороги также могут присоединиться к акции, взяв открытку с елки или сделав взнос в копилку. Собранные и купленные подарки волонтеры магистрали передадут в «Надежда» в Рождественскую неделю. Сотрудничество железной дороги с центром началось в 2022 году, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

