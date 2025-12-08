Транспортировка контейнеров достигла 6,9 млн ДФЭ за период с января по ноябрь
2025-12-0814:32
С января по ноябрь 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было осуществлено перевозку 6 млн 911,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, включая внутренние, экспортные, импортные и транзитные. Это на 3,9% меньше, чем за тот же период 2024 года. Внутренние перевозки составили 2 млн 718,4 тыс. ДФЭ (-3,8%), экспортные – 1 млн 633,2 тыс. ДФЭ (+8,9%).
Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 4 млн 920,3 тыс. ДФЭ (-6,7%). В них было перевезено 73,1 млн тонн грузов (-3,1%), включая:
химикаты и соду – 721,1 тыс. ДФЭ (-2% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);
лесоматериалы – 533,9 тыс. (+0,3%);
химические и минеральные удобрения – 404,3 тыс. (-12,2%);
промтовары – 394,7 тыс. (-0,7%);
метизы – 384,5 тыс. (-5,4%);
бумагу – 356,9 тыс. (+8,6%);
машины, станки, двигатели – 289,3 тыс. (-19,5%);
автомобили и комплектующие к ним – 274,7 тыс. (-41,3%);
