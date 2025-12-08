Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров достигла 6,9 млн ДФЭ за период с января по ноябрь

2025-12-08 14:32
С января по ноябрь 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было осуществлено перевозку 6 млн 911,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, включая внутренние, экспортные, импортные и транзитные. Это на 3,9% меньше, чем за тот же период 2024 года. Внутренние перевозки составили 2 млн 718,4 тыс. ДФЭ (-3,8%), экспортные – 1 млн 633,2 тыс. ДФЭ (+8,9%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 4 млн 920,3 тыс. ДФЭ (-6,7%). В них было перевезено 73,1 млн тонн грузов (-3,1%), включая:

  • химикаты и соду – 721,1 тыс. ДФЭ (-2% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);
  • лесоматериалы – 533,9 тыс. (+0,3%);
  • химические и минеральные удобрения – 404,3 тыс. (-12,2%);
  • промтовары – 394,7 тыс. (-0,7%);
  • метизы – 384,5 тыс. (-5,4%);
  • бумагу – 356,9 тыс. (+8,6%);
  • машины, станки, двигатели – 289,3 тыс. (-19,5%);
  • автомобили и комплектующие к ним – 274,7 тыс. (-41,3%);
  • черные металлы – 195,9 тыс. (+2,4%);
  • прочие и сборные грузы – 181,7 тыс. (-3,6%);
  • строительные материалы – 156,8 тыс. (-37,1%);
  • цветные металлы – 148,1 тыс. (+25%);
  • зерно – 116,3 тыс. (-2,7%);
  • нефть и нефтепродукты – 86,6 тыс. (-4,6%);
  • продукты перемола – 43,3 тыс. (+15,4%);
  • цветную руду и серное сырье –33,2 тыс. (+15,1%);
  • рыбу – 32,7 тыс. (-3,2%);
  • мясо и животные масла – 26 тыс. (-7,6%);
  • соль – 12,3 тыс. (увеличение в 1,9 раза);
  • картофель, овощи, фрукты –10,2 тыс. (-16,8%);
  • сахар – 7,3 тыс. (+21,6%);
  • другие продукты питания – 355,5 тыс. (+16,4%).
