В период новогодних каникул по Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные составы на маршруте Киров – Москва.

09:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии новогодних торжеств на Горьковской железнодорожной магистрали назначены дополнительные дальнего следования поезда № 231/232 и № 251/252 на маршруте Киров – Москва.

Таким образом, из Кирова поезд № 231/232 отправится 26, 28 и 30 декабря 2025 года, 3, 5, 7, 9 и 11 января 2026 года в 02:11, прибыв в российскую столицу в 14:08. В обратном направлении состав отправится из Москвы в эти же даты в 21:25 и прибудет в город на Вятке на следующие сутки в 10:00.

Поезд № 251/258 отправится из Кирова 26, 28 и 29 декабря 2025 года, со 2 по 4 и с 7 по 11 января 2026 года в 16:50, прибыв в столицу страны на следующий день в 08:10. В обратном направлении состав отправится из Москвы 27, 29 и 30 декабря 2025 года, с 3 по 5 и с 8 по 12 января 2026 года в 13:05 и прибудет в город на Вятке на следующие сутки в 05:30.

В маршруте предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде, Владимире и на других станциях.

Напоминаем: ранее на Горьковской железнодорожной магистрали были назначены дополнительные скоростные поезда № 745/746 «Ласточка» Нижний Новгород – Киров, которые будут курсировать ежедневно с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Из столицы Приволжья поезд отправится в 06:00, прибудет в Киров в 10:59. В обратном направлении состав отправится из Кирова в 17:00, прибудет в Нижний Новгород в 21:59.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.