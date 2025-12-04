На X Транспортном форуме Горьковская железнодорожная компания продемонстрировала возможности для перевозки грузов.

12:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На X Транспортном форуме, который прошел 3 декабря 2025 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области, Горьковская железная дорога продемонстрировала возможности грузовых железнодорожных и мультимодальных перевозок. Форум стал платформой для обсуждения ключевых аспектов развития транспортной сферы.

На стенде Горьковской железной дороги была представлена актуальная и полезная информация для грузоотправителей и грузополучателей.

Представители железной дороги приняли участие в сессии «Железнодорожный транспорт как один из двигателей транспортной инфраструктуры России». Заместитель начальника Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Сергей Субботин выступил с докладом на тему «Развитие и реализация терминально-складских услуг на терминалах Горьковской железной дороги».

«Инфраструктура комплекса включает 2 больших логистических центра, 9 терминалов, 36 грузовых площадок, свыше 160 единиц техники и более 400 тыс. кв. м площадей хранения. Мы предлагаем такие транспортные услуги, как погрузка и выгрузка различных видов грузов, их хранение на складах и открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом до места назначения, оформление перевозочных документов, услуги по очистке и промывке вагонов», – заявил он.

О вкладе железной дороги в развитие транспортной инфраструктуры рассказал заместитель начальника Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Русских.

«Вместе с автомобильным и водным транспортом мы осуществляем мультимодальные перевозки. На сегодняшний день таким образом мы перевезли 30,9 тыс. тонн. Кроме того, отправка грузов в контейнерных поездах по расписанию позволяет создавать уникальные транспортные решения. В 2025 году контейнерные перевозки на магистрали увеличились на 4,9% и составили 75,8 тыс. тонн» – подчеркнул он.

На X Транспортном форуме собрались ведущие представители отрасли. Среди участников были представители исполнительной и законодательной власти Нижегородской области, руководители крупных компаний в области транспорта и грузоперевозок, а также эксперты в этой области, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.