С начала текущего года и до ноября на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 71,3 миллиона тонн груза.

За период с января по ноябрь 2025 года на КрасЖД было перевезено 71,3 млн тонн грузов, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Среди перевезенных грузов на железнодорожном транспорте были:

каменный уголь – 51,9 млн тонн (+1,4% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);

руда цветных металлов и серное сырье – 4,6 млн тонн (-3,3%);

железная и марганцевая руда – 1,6 млн тонн (+1,6%);

зерновые – 905,1 тыс. тонн (такой же уровень как в прошлом году);

химические вещества и сода – 426,5 тыс. тонн (+13,7%).

Тарифный грузооборот за 11 месяцев 2025 года составил 132,5 млрд тарифных тонно-км (увеличение по сравнению с январем – ноябрем прошлого года – на 3,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 155,6 млрд тонно-км (+4,7%).

Отметим, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.