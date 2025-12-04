Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года и до ноября на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 71,3 миллиона тонн груза.

2025-12-04 11:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по ноябрь 2025 года на КрасЖД было перевезено 71,3 млн тонн грузов, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Среди перевезенных грузов на железнодорожном транспорте были:

  • каменный уголь – 51,9 млн тонн (+1,4% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);
  • руда цветных металлов и серное сырье – 4,6 млн тонн (-3,3%);
  • железная и марганцевая руда – 1,6 млн тонн (+1,6%);
  • зерновые – 905,1 тыс. тонн (такой же уровень как в прошлом году);
  • химические вещества и сода – 426,5 тыс. тонн (+13,7%).

Тарифный грузооборот за 11 месяцев 2025 года составил 132,5 млрд тарифных тонно-км (увеличение по сравнению с январем – ноябрем прошлого года – на 3,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 155,6 млрд тонно-км (+4,7%).

Отметим, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

