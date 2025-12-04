С начала текущего года и до ноября на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 71,3 миллиона тонн груза.

За период с января по ноябрь 2025 года на КрасЖД было перевезено 71,3 млн тонн грузов, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Среди перевезенных грузов на железнодорожном транспорте были:
Тарифный грузооборот за 11 месяцев 2025 года составил 132,5 млрд тарифных тонно-км (увеличение по сравнению с январем – ноябрем прошлого года – на 3,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 155,6 млрд тонно-км (+4,7%).
Отметим, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.