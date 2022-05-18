Дети-инвалиды с сопровождающими могут совершать поездки со скидкой до 55% в поездах дальнего следования

12:19

Программа лояльности холдинга «ЖД» «ЖД Бонус» расширяет действие скидки для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, которые совершают поездки в поездах формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»).

Теперь билеты по сниженным ценам можно оформить не только для пассажиров с I группой инвалидности, но и для детей-инвалидов, являющихся участниками программы лояльности «ЖД Бонус». На проезд в вагонах СВ им предоставляется скидка в размере 50%, в купейных вагонах – 55%. Такие же скидки предоставляются лицу, сопровождающему ребенка-инвалида и пассажира с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы оформить постоянную скидку ребенку-инвалиду и сопровождающему, необходимо обратиться в кассу АО «ФПК», предъявить паспорт (свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет), справку об инвалидности и номера участников программы лояльности «ЖД Бонус». После активации специального тарифа (не ранее, чем через 10 дней после регистрации) скидка будет применяться автоматически при оформлении проездного документа. При смене сопровождающего потребуется вновь обратиться в кассу для внесения изменений в систему.

Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Билеты по сниженным ценам можно купить в кассах, на сайте https://pass.rzd.ru и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Зарегистрироваться в программе «ЖД Бонус» можно в кассах АО «ФПК» или на сайте www.rzd-bonus.ru.

Подробная информация для маломобильных пассажиров – на сайте ОАО «ЖД».