Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники железной дороги завершили улучшение территории возле Московского вокзала в Ярославле.

2025-12-04 09:40
Работники железной дороги завершили улучшение территории возле Московского вокзала в Ярославле.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Завершился ремонт привокзальной зоны на Московском вокзале (станция Ярославль) Северной железной дороги с городской стороны. Территория перед вокзалом облагорожена: уложена тротуарная плитка, обновлен асфальт на стоянке для автомобилей, выполнено озеленение, устроены газоны, созданы клумбы, установлены скамьи и уличные фонари в стиле старины.

Отметим, что в прошлом году на Московском вокзале были отремонтированы две пассажирские платформы. В начале этого года был установлен памятник - модель первого российского паровоза Черепановых в натуральную величину, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru