Работники железной дороги завершили улучшение территории возле Московского вокзала в Ярославле.

Завершился ремонт привокзальной зоны на Московском вокзале (станция Ярославль) Северной железной дороги с городской стороны. Территория перед вокзалом облагорожена: уложена тротуарная плитка, обновлен асфальт на стоянке для автомобилей, выполнено озеленение, устроены газоны, созданы клумбы, установлены скамьи и уличные фонари в стиле старины.
Отметим, что в прошлом году на Московском вокзале были отремонтированы две пассажирские платформы. В начале этого года был установлен памятник - модель первого российского паровоза Черепановых в натуральную величину, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.