Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Маркировка инфраструктуры для пассажиров с ограниченными возможностями на станциях Забайкальской железной дороги в Приамурье успешно завершена.

2025-12-04 09:18
Маркировка инфраструктуры для пассажиров с ограниченными возможностями на станциях Забайкальской железной дороги в Приамурье успешно завершена.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзалах Забайкальской железной дороги в Амурской области успешно завершены работы по обозначению объектов пассажирской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Всего было отмечено 52 объекта.

В процессе работ на железнодорожных станциях, в залах ожидания и на других объектах пассажирской инфраструктуры была выполнена контрастная маркировка дверных полотен и ограждений, на основных маршрутах перед дверными проемами и лестницами установлены тактильные направляющие на полу, информационные схемы для слабовидящих, отражающие информацию о помещениях.

Работы были выполнены в сотрудничестве с органами власти Амурской области в рамках мероприятий по созданию условий для развития туризма в регионе, доступного для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru