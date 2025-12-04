Маркировка инфраструктуры для пассажиров с ограниченными возможностями на станциях Забайкальской железной дороги в Приамурье успешно завершена.

На вокзалах Забайкальской железной дороги в Амурской области успешно завершены работы по обозначению объектов пассажирской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Всего было отмечено 52 объекта.

В процессе работ на железнодорожных станциях, в залах ожидания и на других объектах пассажирской инфраструктуры была выполнена контрастная маркировка дверных полотен и ограждений, на основных маршрутах перед дверными проемами и лестницами установлены тактильные направляющие на полу, информационные схемы для слабовидящих, отражающие информацию о помещениях.

Работы были выполнены в сотрудничестве с органами власти Амурской области в рамках мероприятий по созданию условий для развития туризма в регионе, доступного для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.