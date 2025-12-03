Двухярусный экспресс "Буревестник" запустил регулярные рейсы между Москвой и Нижним Новгородом.

15:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

3-го числа последнего месяца 2025 года он совершил свой первый регулярный "полет" из Москвы, начав свое путешествие с Ярославского вокзала.

В праздничной церемонии участвовали заместитель главы ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов и заместитель главы АО «ТМХ» Александр Лошманов.

«Я уверен, что поезд «Буревестник» будет популярен. Он уникален во всех аспектах: с одной стороны, он двухэтажный, что позволяет нам удовлетворить растущий спрос на транспортировку в этом направлении, сохраняя привычное расписание, а с другой – предлагает совершенно новый, улучшенный сервис. В этом году мы уже перевезли 2,5 миллиона человек по маршруту Москва – Нижний Новгород. Учитывая вместимость поезда, мы понимаем, что количество перевозок, без сомнения, возрастет», – заявил Иван Колесников.

Он также пожелал всем путешественникам поезда удачного пути и наилучших впечатлений от поездки.

Для комфорта пассажиров «Буревестник» будет отправляться 3 раза в день: утром, днем и вечером, отходя из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15 и прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно. В обратном направлении поезда будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57 и прибывать в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18.

Утренний «Буревестник» из Москвы будет отправляться с Ярославского вокзала, дневной и вечерний – с Восточного. Поезда, которые отправляются из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский.

В зависимости от расписания поезд будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров в Дзержинске, Коврове и Владимире.

В начале эксплуатации каждый состав будет включать в себя 10 двухэтажных вагонов различной планировки и уровня комфорта (в дальнейшем планируется увеличить их число). Удобство пассажиров в сидячих вагонах гарантируется благодаря тщательно продуманной планировке салона с двумя вариантами размещения – на 104 и 60 мест. Например, в вагонах эконом-класса установлены комфортные кресла с откидными столиками и подножками, розетками и USB-портами, в бизнес-классе кресла могут поворачиваться в сторону движения, а также предусмотрено отдельное купе. В купейном вагоне предусмотрены спальные места и купе для лиц с ограниченными возможностями, а в вагонах СВ можно отдохнуть или подготовиться к деловой встрече (в зависимости от цели поездки).

Холдинг «РЖД» уделяет особое внимание деталям: