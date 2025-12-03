С 2025 года в регионе Челябинска было проведено ремонтное восстановление 12 железнодорожных перекрестков.

В период с апреля по ноябрь 2025 года, железнодорожные работники Южного Урала провели ремонтные работы на 29 железнодорожных переездах, расположенных в Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, а также на территории Республик Башкортостан и Казахстан. Из них, 12 переездов были отремонтированы в Челябинской области.
С апреля по ноябрь 2025 года был произведен ремонт асфальтового покрытия на следующих участках:
Для обеспечения безопасности на перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог был обновлен резинокордовый настил на следующих переездах:
На 8 переездах были установлены новые направляющие столбики.
Хотим напомнить, что железнодорожный переезд - это место повышенной опасности. Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.