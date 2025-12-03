Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 2025 года в регионе Челябинска было проведено ремонтное восстановление 12 железнодорожных перекрестков.

2025-12-03 10:20
В период с апреля по ноябрь 2025 года, железнодорожные работники Южного Урала провели ремонтные работы на 29 железнодорожных переездах, расположенных в Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, а также на территории Республик Башкортостан и Казахстан. Из них, 12 переездов были отремонтированы в Челябинской области.

С апреля по ноябрь 2025 года был произведен ремонт асфальтового покрытия на следующих участках:

  • 2084 км от Полетаево-I до Смолино;
  • 393 км на станции Джабык;
  • 241 км на станции Электростанция;
  • 136 км на станции Маук;
  • 160 км на станции Кыштым;
  • 4 км от Кыштым до Графитовая;
  • 6 км и 8 км от Графитовая до Анбашская;
  • 29 км от Анбашская до Пирит.

Для обеспечения безопасности на перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог был обновлен резинокордовый настил на следующих переездах:

  • 2076 км на станции Полетаево-I;
  • 2084 км от Полетаево-I до Смолино;
  • 24 км от Челябинск-Южный до Кирзавод;
  • 347 км от Михайлов Завод до Нязепетровск;
  • 93 км от Кунашак до Муслюмово;
  • 393 км на станции Джабык;
  • 241 км на станции Электростанция;
  • 136 км на станции Маук;
  • 160 км на станции Кыштым;
  • 4 км от Кыштым до Графитовая;
  • 6 км и 8 км от Графитовая до Анбашская;
  • 29 км от Анбашская до Пирит.

На 8 переездах были установлены новые направляющие столбики.

Хотим напомнить, что железнодорожный переезд - это место повышенной опасности. Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

