Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии с января по ноябрь текущего года увеличилась на 7,2%
2025-12-0916:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по ноябрь 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 436 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,2% больше, по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из них 229 тыс. ДФЭ (-4,6%) было отправлено в рамках внутренних перевозок, а 207 тыс. ДФЭ (+24,2%) - в рамках экспортных.
Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, увеличилось на 5,5% и достигло 316,2 тыс. ДФЭ (перевезено 5,6 млн тонн грузов, +4,7%), включая:
химикаты и соду – 109,2 тыс. ДФЭ (-6,1% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 36,9 тыс. (увеличение – в 2,3 раза);
лесоматериалы – 31,4 тыс. (+4,2%);
нефть и нефтепродукты – 29,2 тыс. (-13,8%);
бумагу – 25,4 тыс. (+9,4%);
черные металлы – 17,6 тыс. (+15,2%);
цветные металлы – 15 тыс. (+21%);
зерно – 13,1 тыс. (+8,7%);
строительные материалы – 10,6 тыс. (+25,1%);
огнеупорные материалы – 7,8 тыс. (-10,1%);
продукты питания – 7 тыс. (+0,9%);
метизы – 4,9 тыс. (+6,8%);
продукты перемола – 4 тыс. (-3,9%), как сообщила пресс-служба СвЖД.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.