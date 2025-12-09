Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии с января по ноябрь текущего года увеличилась на 7,2%

16:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 436 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,2% больше, по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из них 229 тыс. ДФЭ (-4,6%) было отправлено в рамках внутренних перевозок, а 207 тыс. ДФЭ (+24,2%) - в рамках экспортных.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, увеличилось на 5,5% и достигло 316,2 тыс. ДФЭ (перевезено 5,6 млн тонн грузов, +4,7%), включая: