С января по ноябрь 2025 года, на Северной железнодорожной линии было транспортировано 314 тыс. грузовых и пустых контейнеров.

16:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года Северная железная дорога обеспечила перевозку 314 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ* для экспорта, импорта и внутренних нужд. Это на 1,9% больше, чем в тот же период 2024 года.

За указанный период количество перевезенных груженых контейнеров для экспорта, импорта и внутренних нужд увеличилось на 3,3% и достигло 285 тыс. ДФЭ. В них было перевезено свыше 5 млн тонн грузов (+1,5%), включая:

лесоматериалы – 122,6 тыс. ДФЭ (+2,3%);

бумагу – 82 тыс. ДФЭ (+12,4%);

химические и минеральные удобрения – 53,1 тыс. ДФЭ (+8,5%);

черные металлы – 11,9 тыс. ДФЭ (-31,1%);

смешанные грузы – 5,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза);

химические продукты и соду – 6,6 тыс. ДФЭ (-5,8%);

автомобили – 2,2 тыс. ДФЭ (-56,8%);

машины, оборудование, двигатели – 0,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза).

Также в контейнерах перевозились метизы, промышленные товары и продукция, строительные материалы, нефтепродукты, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.