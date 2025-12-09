Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по ноябрь 2025 года, на Северной железнодорожной линии было транспортировано 314 тыс. грузовых и пустых контейнеров.

2025-12-09 16:00
С января по ноябрь 2025 года, на Северной железнодорожной линии было транспортировано 314 тыс. грузовых и пустых контейнеров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года Северная железная дорога обеспечила перевозку 314 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ* для экспорта, импорта и внутренних нужд. Это на 1,9% больше, чем в тот же период 2024 года.

За указанный период количество перевезенных груженых контейнеров для экспорта, импорта и внутренних нужд увеличилось на 3,3% и достигло 285 тыс. ДФЭ. В них было перевезено свыше 5 млн тонн грузов (+1,5%), включая:

  • лесоматериалы – 122,6 тыс. ДФЭ (+2,3%);
  • бумагу – 82 тыс. ДФЭ (+12,4%);
  • химические и минеральные удобрения – 53,1 тыс. ДФЭ (+8,5%);
  • черные металлы – 11,9 тыс. ДФЭ (-31,1%);
  • смешанные грузы – 5,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза);
  • химические продукты и соду – 6,6 тыс. ДФЭ (-5,8%);
  • автомобили – 2,2 тыс. ДФЭ (-56,8%);
  • машины, оборудование, двигатели – 0,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза).

Также в контейнерах перевозились метизы, промышленные товары и продукция, строительные материалы, нефтепродукты, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru