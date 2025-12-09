С января по ноябрь 2025 года, на Северной железнодорожной линии было транспортировано 314 тыс. грузовых и пустых контейнеров.

С января по ноябрь 2025 года Северная железная дорога обеспечила перевозку 314 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ* для экспорта, импорта и внутренних нужд. Это на 1,9% больше, чем в тот же период 2024 года.
За указанный период количество перевезенных груженых контейнеров для экспорта, импорта и внутренних нужд увеличилось на 3,3% и достигло 285 тыс. ДФЭ. В них было перевезено свыше 5 млн тонн грузов (+1,5%), включая:
Также в контейнерах перевозились метизы, промышленные товары и продукция, строительные материалы, нефтепродукты, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.