В день, посвященный Героям Отечества, работники железной дороги принесли цветы на военные могилы в Калининграде и на станцию Голубево.

2025-12-09 15:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Калининградской железной дороги присутствовал на торжествах, посвященных Дню Героев Отечества. Они отдали дань памяти, возложив цветы у вечного огня мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам и на братскую могилу на станции Голубево в Гурьевском районе.

Руководитель КЖД Сергей Сапегин, вместе с представителями государственных структур, ветеранских объединений и общественности, отдал дань памяти у мемориала 1200 гвардейцев, павших в битве за Кёнигсберг в 1945 году.

На станции Голубево прошла церемония возложения цветов на братскую могилу 1133 советских воинов и командиров, участвовавших в Восточно-Прусской операции. Железная дорога поддерживает этот мемориальный комплекс уже более 20 лет. В День Героев Отечества к работникам дороги на станции Голубево присоединились ветераны-железнодорожники, а также ученики из средней школы № 33 и гимназии № 22 областного центра. Участники мероприятия отдали дань памяти героям минутой молчания и вспомнили тех, кто защищал Россию в разные времена, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

