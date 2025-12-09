С января по ноябрь 2025 года количество пострадавших людей на Горьковском шоссе уменьшилось на 7%

15:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Число травматических случаев на территории железнодорожных объектов Горьковской магистрали с января по ноябрь 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Так, за указанный период 102 человека получили травмы из-за своей неосторожности.

Основными причинами происшествий стали переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом и травмы от электричества.

Сотрудники Горьковской магистрали регулярно проводят профилактические мероприятия для предотвращения травматизма на железнодорожных объектах. В частности, они организуют совместные рейды с правоохранительными органами и проводят информационные встречи в образовательных учреждениях. Такой подход позволяет провести более детальные и целевые беседы с гражданами, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и ответить на все вопросы. Особое внимание уделяется семьям с детьми.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и не использовать мобильные телефоны и гаджеты во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.