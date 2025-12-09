Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная компания Горьковского направления начнет эксплуатацию ретро-поезда к Новому году в регионе Владимир.

2025-12-09 13:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 по 11 января 2026 года будет работать новогодний ретропоезд на паровозной тяге, следующий по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный. Этот проект был осуществлен в сотрудничестве Горьковской железной дороги, АО «ВВППК» и правительством Владимирской области.

«Мы продолжаем активно развивать пригородный туризм на железнодорожном транспорте с использованием паровозной тяги. Впервые ретропоезд до Гусь-Хрустального начал свою работу накануне Дня народного единства. За 4 рейса он перевез около 500 человек. Мы получили только положительные отзывы от пассажиров. Уверен, что праздничный ретропоезд станет замечательным новогодним сюрпризом для жителей и гостей Владимира», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Новогодний ретропоезд отправляется из Владимира в 10:00 и прибывает в Гусь-Хрустальный в 12:05. В обратном направлении поезд отправляется в 15:50 и прибывает в Владимир в 16:52.

Во главе ретропоезда находится старинный паровоз серии Л, а его состав включает современные комфортабельные вагоны, оснащенные кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В программу новогоднего тура включено посещение Историко-художественного музея, Музея граненого стакана, экспозиции «Династия Мальцовых», участие в мастер-классе по декорированию тарелок, а также пешеходная экскурсия по Гусь-Хрустальному.

Билеты на ретропоезд можно купить у туроператоров Владимирской области.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

