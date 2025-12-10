Инициативы Российских Железных Дорог достигли финального этапа глобального соревнования «Знаки евразийского объединения»

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Агентство стратегических инициатив в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией проводит международный конкурс больших технологических и гуманитарных проектов под названием «Символы евразийской интеграции». Всего было выбрано 257 проектов для участия в конкурсе, реализация которых происходит с участием представителей из разных стран на территории евразийского региона и приносит значительные социальные, экономические и технологические результаты.

В номинации «Транзитный потенциал» финалистами стали проект ОАО «РЖД» под названием «ИНТЕРТРАН», а также проекты, в которых участвует компания: это «ОТЛК ЕРА – первый и единственный интеграционный проект в области транспортной логистики» и «Система отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб» от ООО «Центр развития цифровых платформ».

«ИНТЕРТРАН» представляет собой современный цифровой логистический сервис для доставки контейнеров в интермодальном сообщении. В проекте, помимо ОАО «РЖД», участвуют оператор морской линии, таможенные органы, грузоотправители и грузополучатели. Сегодня 95% импортных грузов, идущих через Владивостокский морской торговый порт, оформляются по этой технологии. В июне 2025 года к проекту присоединился Большой порт Санкт-Петербург, начавший тестовые отправки контейнерных поездов в Белоруссию.

«Данный проект является стартом глобальной цифровой трансформации грузоперевозок на евразийском уровне. Он дал возможность полностью реализовать перевозку грузов по морю, все портовые операции и железнодорожные перевозки в цифровом виде на территории нескольких стран. Использование данной технологии позволило нам сократить время на оформление документов на 4 дня – от Владивостока до Беларуси. Проект продолжает развиваться: с момента его запуска в 2019 году в цифровом виде было перевезено уже более 260 тыс. контейнеров ДФЭ, следующим в очереди – Новороссийский морской торговый порт», – заявил первый заместитель гендерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов на церемонии награждения участников конкурса.