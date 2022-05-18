Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится в выходные мая в связи со строительством пешеходного тоннеля на станции Лесной Городок

2022-05-18 10:22
В выходные 21-22 и 28-29 мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД. Это связано с продолжением работ по масштабной реконструкции станции Лесной Городок будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД.

Технологические «окна» назначены с 23:40 21 мая до 12:30 22 мая и с 21:30 28 мая до 10:00 29 мая. В этот период на станции Лесной Городок железнодорожники демонтируют опорные блоки, которые ранее устанавливались для проведения работ по строительству выходов будущего пешеходного тоннеля на улицу Железнодорожная. Работы проходят под действующими путями без остановки движения поездов с использованием тяжелой техники. В настоящее время строительство пешеходного перехода завершено на 70%, строители приступили к отделочным работам. В перспективе его длина составит 51 м, он будет иметь 4 выхода (2 – на новые платформы и 2 – в город) и вестибюль площадью 1800 кв. м, где разместятся кассы и турникеты. Для удобства пассажиров в нем установят 3 лифта и 6 эскалаторов.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим часть электричек и аэроэкспрессов выведут из расписания, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

