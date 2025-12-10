На Юго-Восточной железнодорожной линии к празднованию Нового года добавлены дополнительные рейсы поездов.
Для удовлетворения увеличенного спроса на пассажирские транспортные услуги во время новогодних и рождественских каникул, ЮВЖД назначила дополнительные дальнобойные поезда:
№ 219/220 Москва – Белгород – Москва с отправлением из Москвы 26, 28, 30 декабря 2025 года, 2 и 6 января 2026 года, и отправлением из Белгорода 28, 30 декабря 2025 года и 2, 4 и 8 января 2026 года;
№ 219/220 Белгород – Москва – Белгород с отправлением из Белгорода 29 декабря 2025 года, 11 января 2026 года, и отправлением из Москвы 29 декабря 2025 года, 11 января 2026 года;
№ 449/450 Воронеж – Адлер с отправлением из Воронежа 27 декабря 2025 года;
№ 460/459 Адлер – Тамбов с отправлением из Адлера 28 декабря 2025 года;
№ 459/460 Тамбов – Адлер – Тамбов с отправлением из Тамбова 29 декабря 2025 года, 1, 5 января 2026 года, и отправлением из Адлера 31 декабря 2025 года и 3, 7 января 2026 года;
№ 527/528 Белгород – Москва – Белгород с отправлением из Белгорода 27, 28, 29 декабря 2025 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 января 2026 года, и отправлением из Москвы 28, 29, 30 декабря 2025 года, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 января 2026 года;
№ 543/544 Балашов – Москва с отправлением из Балашова 28 декабря 2025 года и 7 января 2026 года, и отправлением из Москвы 29 декабря 2025 года и 8 января 2026 года;
№ 551/552 Москва – Тамбов с отправлением из Москвы 26 и 31 декабря 2025 года;
№ 552/551 Тамбов – Москва с отправлением из Тамбова 10 января 2026 года.
В этих поездах предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями, имеются специальные багажные купе, а также предоставляется услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев.
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» и официальный сайт компании в разделе «Пассажирам» предоставляют полную информацию о правилах оформления билетов и расписании поездов. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД. Связаться с центром поддержки можно по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов России).
