Начиная с 12 декабря, "Ласточка" на маршруте Ростов - Новороссийск будет отправляться со станции Ростов-Пригородный.

Начиная с 12 декабря 2025 года, поезд «Ласточка» № 820 на маршруте Ростов – Новороссийск будет отправляться с Ростовского пригородного вокзала. Возвращение из Новороссийска в Ростов также будет осуществляться на этот же вокзал.

Маршрут, расписание отправления и прибытия на станции остаются без изменений.

Напоминаем, что «Ласточка» Ростов – Новороссийск отправляется из Ростова в 06:37. По пути следования она останавливается на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская, Величковка, Полтавская, Протока, Разъезд 9 км, Крымская и Тоннельная. Прибытие в Новороссийск запланировано на 11:42. Обратный рейс начинается в 18:08 и завершается в Ростове-на-Дону в 23:00.

Поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. С 30 декабря 2025 года до 11 января 2026 года, а также в период летних перевозок – с 1 мая по 1 сентября 2026 года – рейсы будут осуществляться ежедневно.

Билеты доступны для покупки на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также во всех железнодорожных кассах дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.