Первый "зерновой поезд" был отправлен из Казани в Санкт-Петербург.

13:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые по Горьковской железнодорожной линии была отправлена партия зерна в рамках "грузового экспресса" из Татарстана в Санкт-Петербург. Композиция, состоящая из 44 зерновозов и весом 3,2 тыс. тонн, начала свое путешествие со станции Юдино.

Этот маршрут был разработан для регулярных перевозок грузов в порты Северо-Запада. После прибытия в порт, груз был отправлен на экспорт в Южную Африку.

"Это новый маршрут для нашего клиента. Мы всегда готовы предложить нашим партнерам наиболее подходящее логистическое решение. Учитывая деловые интересы клиента, мы перепланировали маршрут до портов Северо-Запада. Постоянное взаимодействие с партнерами и работа в соответствии с их потребностями - это основной принцип нашей работы", - заявила руководитель Казанского агентства фирменного транспортного обслуживания Елена Ашаева.

Горьковская железная дорога активно развивает транспортно-логистические услуги для отправителей и получателей грузов, успешно реализуя новые проекты, связанные с погрузкой и отправкой зерна.

С января по ноябрь 2025 года на станциях Горьковской железной дороги, расположенных в Татарстане, было погружено около 540 тыс. тонн зерна. Это на 11,4% больше, чем за тот же период 2024 года. В ноябре было погружено 84,5 тыс. тонн зерна (+45,3%).

Отметим, что одной из основных задач ОАО "РЖД" является предоставление услуг по ускоренной доставке грузов. "Грузовой экспресс" - это услуга по перевозке груженых и порожних вагонов по установленному расписанию с точной датой отправления с станции формирования экспресса и согласованным временем прибытия на станцию его расформирования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.