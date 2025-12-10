Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Красноярском железнодорожном участке введен специальный график работы из-за интенсивных холодов.

2025-12-10 12:56
В связи с аномально низкими температурами воздуха в регионах Сибири, на Красноярской железнодорожной магистрали введен специальный режим работы.

В пределах КрасЖД в Красноярском крае самые низкие показатели температуры за последние три дня были зафиксированы на станциях Пировская и Щетинкино, где температура упала до –42° С, а также в Боготоле (–39°С) и Канске (–37°С). В Кемеровской области - на станциях Тисуль (–39°С) и Мариинск (–38°С).

В общем, на всех участках магистрали в регионах обслуживания наблюдаются стабильные морозы – около –30°С. В таких экстремальных условиях все системы и механизмы железнодорожного транспорта испытывают максимальное напряжение: металл сжимается от холода, поэтому для обеспечения безопасности движения поездов на КрасЖД проводится усиленное круглосуточное мониторинг за состоянием инфраструктуры.

Контроль осуществляется с использованием специализированных комплексов: по магистрали ездят диагностические вагоны-путеизмерители и вагоны-дефектоскопы, вагон-лаборатория автоматики и телемеханики.

В ежедневных путевых обходах участвуют более 200 железнодорожников. Параллельно проводится постоянный контроль состояния энергооборудования – трансформаторов, кабельных линий, контактной сети, устройств автоматики и связи.

Все работники, которые работают на открытом воздухе, обеспечены зимней спецодеждой, утепленной обувью и средствами защиты от обморожения. На удаленных участках для них открыто более 800 пунктов обогрева.

Движение поездов на Красноярской железной дороге проходит в обычном режиме, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

