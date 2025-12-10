В 2025 году работники железной дороги в Калининграде провели ремонтные работы на протяжении более 100 км пути.

11:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ремонтно-путевые работы на Калининградской магистрали успешно завершены, в результате которых было обновлено более 100 км железнодорожных путей. За год были проведены капитальные ремонтные работы на участках длиной 15,7 км, а также текущий ремонт на 86,5 км. Годовой план был выполнен в полном объеме.

Среди прочего, капитальный ремонт был проведен на участках Рябиновка – Храброво, Советск – Неман, Советск – Пагегяй, а также на станциях Калининград-Пассажирский и Советск. На станциях Калининград-Пассажирский, Дзержинская-Новая, Кутузово-Новое, Балтийск и Владимиров было произведено замещение 20 новых комплектов стрелочных переводов.

В рамках текущих ремонтно-путевых работ было исправлено 146 стрелочных переводов, большинство из которых находятся на станциях Черняховск и Калининград-Сортировочный.

В ремонтной кампании приняли участие более 60 сотрудников путевых бригад, а также впервые участники стройотряда «Калининград» из Российского университета транспорта. Ежегодное обновление путевой инфраструктуры улучшает надежность работы железнодорожного транспорта и способствует увеличению скорости движения поездов, отметила служба корпоративных коммуникаций КЖД.