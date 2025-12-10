Итоги соревнования среди молодых инспекторов по безопасности на объектах ОАО «РЖД», проведенного Забайкальской железнодорожной компанией, были подведены.

Итоги конкурса "Юный инспектор по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2025 году", проводимого Забайкальской железной дорогой, были подведены. Победителем стал ученик седьмого класса из Новобурейской средней школы № 3 и воспитанник Свободненской детской железной дороги имени Г. М. Фадеева, Дмитрий Макаров.

С 5 мая по 31 августа 2025 года конкурс проходил в онлайн-формате среди молодых железнодорожников Амурской области. Первый этап был организован в виде тестирования на официальной странице Свободненской детской железной дороги в социальной сети «ВКонтакте». Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, перешли на второй этап, где они создавали авторский видеоматериал на тему «Безопасность подростков на железной дороге».

Видеоролик Дмитрия Макарова был признан лучшим авторским проектом по решению оргкомитета. Юный железнодорожник из Новобурейского поселка не только полностью раскрыл тему, но и подошел к ней творчески и креативно. Представители Забайкальской железной дороги и детской железной дороги вручили Дмитрию диплом за первое место и подарок в торжественной обстановке перед классом.

Отметим, что конкурс направлен на распространение знаний о правилах безопасности на железнодорожных путях среди подростков и способствует формированию активного ядра молодых помощников специалистов по охране труда Забайкальской железной дороги, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.