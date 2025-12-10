Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-12-10 09:50
С января по ноябрь текущего года на Забайкальской железнодорожной линии количество перевезенных металлопродукции в контейнерах превысило 41,6 тыс. ДФЭ.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Транспортировка метизов в контейнерах по Забайкальской железнодорожной магистрали в период с января по ноябрь 2025 года увеличилась на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув более 41,6 тыс. ДФЭ (TEU)*.

В течение 11 месяцев 2025 года также наблюдался рост контейнерных перевозок:

  • потребительских промышленных товаров – загружено 38,4 тыс. ДФЭ (+7,1% к уровню того же периода 2024 года);
  • химических веществ и соды – 26,5 тыс. ДФЭ (+9,1%);
  • бумажной продукции – 8,3 тыс. ДФЭ (+11,8%);
  • черных металлов – 2,4 тыс. ДФЭ (+10,3%);
  • строительных материалов – 1,5 тыс. ДФЭ (+4,8%);
  • руд цветных металлов и серного сырья – 1,4 тыс. ДФЭ (рост – в 12,6 раз).

В общей сложности за 11 месяцев 2025 года на ЗабЖД в рамках всех видов перевозок было доставлено около 215 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров, что на 5,5% меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Включая внутренние перевозки, было доставлено 31,4 тыс. ДФЭ (+4%).

Транспортировка загруженных контейнеров во всех форматах перевозок с января по ноябрь составила 192,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,98 млн тонн грузов, -2,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

