С января по ноябрь текущего года на Забайкальской железнодорожной линии количество перевезенных металлопродукции в контейнерах превысило 41,6 тыс. ДФЭ.

Транспортировка метизов в контейнерах по Забайкальской железнодорожной магистрали в период с января по ноябрь 2025 года увеличилась на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув более 41,6 тыс. ДФЭ (TEU)*.
В течение 11 месяцев 2025 года также наблюдался рост контейнерных перевозок:
В общей сложности за 11 месяцев 2025 года на ЗабЖД в рамках всех видов перевозок было доставлено около 215 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров, что на 5,5% меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Включая внутренние перевозки, было доставлено 31,4 тыс. ДФЭ (+4%).
Транспортировка загруженных контейнеров во всех форматах перевозок с января по ноябрь составила 192,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,98 млн тонн грузов, -2,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.