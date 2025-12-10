Транспортировка контейнеров по Октябрьской железной дороге в период с января по ноябрь 2025 года превысила 1 млн ДФЭ.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла свыше 1 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 7,5% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 374,2 тыс. ДФЭ (-15,5%), на экспорт – 190 тыс. ДФЭ (+3,9%), а импорт составил 45,2 тыс. (+14,8%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 516,8 тыс. ДФЭ (-7,5%), в которых было перевезено 12 млн тонн грузов (-4,4%), включая: