Транспортировка контейнеров по Октябрьской железной дороге в период с января по ноябрь 2025 года превысила 1 млн ДФЭ.

2025-12-10 09:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла свыше 1 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 7,5% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 374,2 тыс. ДФЭ (-15,5%), на экспорт – 190 тыс. ДФЭ (+3,9%), а импорт составил 45,2 тыс. (+14,8%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 516,8 тыс. ДФЭ (-7,5%), в которых было перевезено 12 млн тонн грузов (-4,4%), включая:

  • химические и минеральные удобрения – 229,1 тыс. ДФЭ (-10,2%);
  • бумагу – 70,3 тыс. ДФЭ (-0,3%);
  • лесные грузы – 48,7 тыс. ДФЭ (+21,6%);
  • цветную руду и серное сырье – 21,6 тыс. ДФЭ (-5,8%);
  • химикаты и соду – 19,6 тыс. ДФЭ (+0,4%);
  • строительные грузы – 15,6 тыс. ДФЭ (-28,1%);
  • цветные металлы – 10 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
  • нефть и нефтепродукты – 9 тыс. ДФЭ (-27,7%);
  • промышленные товары – 3,9 тыс. ДФЭ (-23,3%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 3,6 тыс. ДФЭ (-30,4%);
  • картофель, овощи и фрукты – 5 тыс. ДФЭ (+0,4%);
  • продукты перемола – 2,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
  • другие продовольственные товары – 30,9 тыс. ДФЭ (+2,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
