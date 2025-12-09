Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения пригородного поезда «Западный экспресс» на Красноярской железной дороге будет изменен в декабре 2025 года.

2025-12-09 11:51
С 10 по 26 декабря 2025 года в понедельник, среду и пятницу произойдут изменения в расписании «Западного экспресса», который связывает главный город Красноярского края с Ачинским и Назаровским муниципальными районами:

  • электричка Красноярск – Красная Сопка отправится со станции Красноярск на 42 минуты раньше – в 06:50 вместо 07:32. Прибытие на станцию Красная Сопка запланировано на 12:05 вместо 12:33;
  • электричка Красная Сопка – Красноярск отправится со станции Красная Сопка на 15 минут раньше – в 12:28 вместо 12:43. Прибытие на станцию Красноярск ожидается в 17:52.

Причина изменений - ремонтные работы на КрасЖД.

Актуальное расписание движения пригородных поездов доступно по бесплатному номеру телефона службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на веб-сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

