График движения пригородного поезда «Западный экспресс» на Красноярской железной дороге будет изменен в декабре 2025 года.

С 10 по 26 декабря 2025 года в понедельник, среду и пятницу произойдут изменения в расписании «Западного экспресса», который связывает главный город Красноярского края с Ачинским и Назаровским муниципальными районами:
Причина изменений - ремонтные работы на КрасЖД.
Актуальное расписание движения пригородных поездов доступно по бесплатному номеру телефона службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на веб-сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.