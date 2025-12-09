С начала года до ноября 2025-го на Горьковском железнодорожном участке было транспортировано около 166 тысяч грузовых и пустых контейнеров.

10:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь текущего года на Горьковской железной дороге было перевезено около 166 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 4% больше, чем в тот же период прошлого года. Из них 90,7 тыс. ДФЭ (+21,2%) было отправлено на экспорт, а 75,3 тыс. ДФЭ (-11,3%) использовалось во внутренних перевозках.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 13,2% и достигло 109 тыс. ДФЭ (было перевезено более 1,8 млн тонн, +5,3%), включая:

лесоматериалы – 37,8 тыс. ДФЭ (+18,7% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);

химические продукты и соду – 33,1 тыс. (+30,9%);

бумагу – 19,4 тыс. (+8,9%).

ДФЭ (TEU) – это двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения грузоподъемности, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.