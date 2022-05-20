Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Билеты на поезда «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» отправлением с 21 мая можно приобрести в железнодорожных кассах кассах и мобильном приложении

2022-05-20 15:42
Билеты на поезда «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» отправлением с 21 мая можно приобрести в железнодорожных кассах кассах и мобильном приложении
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Билеты на поезда № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (через о. п. Бажуково, где расположен вход в природный парк «Оленьи ручьи») на рейсы с 21 мая можно приобрести в кассах и терминалах самообслуживания АО «Свердловская пригородная компания», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составит 300 рублей, для студентов и школьников – 150 рублей. Проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Продажи билетов открываются за 10 дней до отправления. При этом все желающие для личных и групповых поездок по-прежнему могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием. Он включает в себя сопровождение гида непосредственно в поезде и на протяжении всего маршрута, проезд в обе стороны, билет в парк и пользование зоной отдыха, которая создана специально для пассажиров поезда. На этой площадке гости могут воспользоваться спортивным инвентарем (мячи, бадминтон и фрисби), разместиться на специальных местах со столиками, за дополнительную плату – принять участие в мастер-классах.

Также оператором разработан дополнительный туристический продукт для поездок в природный парк «Оленьи ручьи» без экскурсионного обслуживания – туристический пакет «Прогулочный». Он включает билеты на поезд (туда-обратно), билет в парк, использование зоны отдыха. Стоимость такого тура в зависимости от наличия льгот – от 600 рублей.

Напомним: поезд № 7011/7012 курсирует по выходным и праздничным дням до 22 октября. Отправление из Екатеринбурга в 08:13, прибытие на остановку Бажуково – в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург – в 20:09. Вагоны рельсового автобуса РА-3 «Орлан» оборудованы туалетами, мягкими сиденьями, системой очистки воздуха, климатической установкой, подъемниками для маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru