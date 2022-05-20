Билеты на поезда «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» отправлением с 21 мая можно приобрести в железнодорожных кассах кассах и мобильном приложении

Билеты на поезда № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (через о. п. Бажуково, где расположен вход в природный парк «Оленьи ручьи») на рейсы с 21 мая можно приобрести в кассах и терминалах самообслуживания АО «Свердловская пригородная компания», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составит 300 рублей, для студентов и школьников – 150 рублей. Проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Продажи билетов открываются за 10 дней до отправления. При этом все желающие для личных и групповых поездок по-прежнему могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием. Он включает в себя сопровождение гида непосредственно в поезде и на протяжении всего маршрута, проезд в обе стороны, билет в парк и пользование зоной отдыха, которая создана специально для пассажиров поезда. На этой площадке гости могут воспользоваться спортивным инвентарем (мячи, бадминтон и фрисби), разместиться на специальных местах со столиками, за дополнительную плату – принять участие в мастер-классах.

Также оператором разработан дополнительный туристический продукт для поездок в природный парк «Оленьи ручьи» без экскурсионного обслуживания – туристический пакет «Прогулочный». Он включает билеты на поезд (туда-обратно), билет в парк, использование зоны отдыха. Стоимость такого тура в зависимости от наличия льгот – от 600 рублей.

Напомним: поезд № 7011/7012 курсирует по выходным и праздничным дням до 22 октября. Отправление из Екатеринбурга в 08:13, прибытие на остановку Бажуково – в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург – в 20:09. Вагоны рельсового автобуса РА-3 «Орлан» оборудованы туалетами, мягкими сиденьями, системой очистки воздуха, климатической установкой, подъемниками для маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.