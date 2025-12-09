На Московском железнодорожном узле началась благотворительная инициатива под названием «Елка добра»

09:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии новогодних торжеств на Московской железной дороге началась обычная благотворительная кампания под названием «Елка добра». Новогоднюю ель, украшенную многоцветными шарами, разместили в центре холла здания управления дороги в Москве. В каждом из 46 шаров содержатся «тайные желания» от воспитанников Рыбновского дома-интерната Рязанской области. Первые шары-желания снял глава МЖД Павел Иванов. Его примеру последовали все руководители служб и дирекций дороги.

«Новый год – это самый добрый и ожидаемый праздник для каждого из нас. Это время, когда мы делаем пожелания и надеемся на их исполнение. Сегодня у нас есть замечательная возможность принять участие в этом процессе и подарить мечту тем, кто особенно в этом нуждается», – сказал глава МЖД Павел Иванов.

Торжественная церемония вручения подарков детям состоится в конце декабря во время новогоднего события. Кроме исполнения «тайного желания», все дети получат сладкий сувенир в виде лошадки – символа грядущего 2026 года.

Подобные кампании железнодорожники организуют для детей во всех региональных центрах – в Брянске, Калуге, Курске, Орле, Смоленске, Туле и Рязани.

Кампания «Елка добра» проводится на Московской железной дороге с 2019 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.