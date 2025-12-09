Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московском железнодорожном узле началась благотворительная инициатива под названием «Елка добра»

2025-12-09 09:53
На Московском железнодорожном узле началась благотворительная инициатива под названием «Елка добра»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии новогодних торжеств на Московской железной дороге началась обычная благотворительная кампания под названием «Елка добра». Новогоднюю ель, украшенную многоцветными шарами, разместили в центре холла здания управления дороги в Москве. В каждом из 46 шаров содержатся «тайные желания» от воспитанников Рыбновского дома-интерната Рязанской области. Первые шары-желания снял глава МЖД Павел Иванов. Его примеру последовали все руководители служб и дирекций дороги.

«Новый год – это самый добрый и ожидаемый праздник для каждого из нас. Это время, когда мы делаем пожелания и надеемся на их исполнение. Сегодня у нас есть замечательная возможность принять участие в этом процессе и подарить мечту тем, кто особенно в этом нуждается», – сказал глава МЖД Павел Иванов.

Торжественная церемония вручения подарков детям состоится в конце декабря во время новогоднего события. Кроме исполнения «тайного желания», все дети получат сладкий сувенир в виде лошадки – символа грядущего 2026 года.

Подобные кампании железнодорожники организуют для детей во всех региональных центрах – в Брянске, Калуге, Курске, Орле, Смоленске, Туле и Рязани.

Кампания «Елка добра» проводится на Московской железной дороге с 2019 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru