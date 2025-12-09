Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

130 лет тому назад первый поезд прибыл на станцию Красноярск.

2025-12-09 09:09
Первый поезд прибыл в Красноярск, который еще строился по Транссибирской магистрали, 6 декабря 1895 года по старому стилю.

Эта дата считается днем основания станции Красноярск и является началом большого развития города и Красноярского края - второго по размеру региона России.

Вначале станция обслуживала только грузовые составы, но уже через год начали ходить и пассажирские поезда. В 1899 году в Красноярске был построен знаменитый Царский мост, который входил в территорию станции. До сих пор мост через Енисей, построенный на месте этого сооружения, является частью станции.

В начале 20-го века основными объектами станции были красивый каменный вокзал и железнодорожные мастерские: до 30-х годов они были самым большим промышленным предприятием Красноярска.

Благодаря Транссибу город и регион получили толчок к индустриализации, и к середине 20-го века станция Красноярск преобразилась. Тогда был открыт второй вокзал в ее истории, дополненный подземным тоннелем и пешеходным мостом. Также на станции была построена сортировочная горка для работы с грузовыми составами.

Современный вид станция Красноярск получила в первом десятилетии 2000-х, когда были обновлены ее путевая инфраструктура и платформы, построен новый вокзал, в два раза больший по площади, который стал украшением столицы Красноярского края, а сортировка грузовых поездов была перенесена в пригород.

«В настоящее время, железнодорожная станция Красноярск представляет собой передовой комплекс, оснащенный новейшими услугами для пассажиров. Станция, расположенная на Транссибирской магистрали, служит входными воротами в Красноярский край и город Красноярск. Это крупнейший транспортный узел региона с годовым пассажиропотоком более 3 миллионов человек. В будущем, развитие станции Красноярск будет продолжено с запуском метро Красноярска, которое будет иметь выход на станционную площадь», - заявил глава Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Он подчеркнул, что модернизация станции, находящейся в центре города и не имеющей возможности расширения за счет увеличения площади, возможна только благодаря внедрению новых технологий обслуживания пассажиров и управления перевозками.

Сегодня Красноярск является крупнейшей пассажирской станцией, обслуживающей и отправляющей максимальное количество пассажирских поездов на КрасЖД. На территории станции работают локомотивное и моторвагонное депо, а также терминально-логистический центр ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

