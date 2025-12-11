С января по ноябрь 2025 года на станциях Горьковской железнодорожной линии было обработано более 4,3 миллионов тонн грузов.

С начала года и до ноября 2025 года терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали свыше 4,3 млн тонн грузов, включая:
Терминалы магистрали предоставляют комплексные услуги по транспортировке: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.
Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД», подав заявку на предоставление услуг.
В рамках предоставления полного спектра услуг был разработан комплексный сервис «ЦМ-Экспедитор», который помогает клиентам оптимизировать маршрут грузоперевозок, загрузить и закрепить груз, оформить документы для перевозки, а также получить услугу полного экспедиторского сопровождения грузовой перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.