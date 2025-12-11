Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период новогодних торжеств на Горьковском направлении запланированы дополнительные рейсы в Санкт-Петербург.

2025-12-11 13:15
В период новогодних торжеств на Горьковском направлении запланированы дополнительные рейсы в Санкт-Петербург.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время новогодних праздников, когда спрос на железнодорожные перевозки возрастает, на Горьковской железной дороге будут работать дополнительные дальнего следования. Они обеспечат связь между Санкт-Петербургом и городами Ижевск, Казань, Киров, Нижний Новгород и Владимир.

Например, поезд № 255/256 Ижевск – Санкт-Петербург будет курсировать 24 и 28 декабря 2025 года, а также 2, 6 и 10 января 2026 года. В обратном направлении он отправится 26 и 30 декабря 2025 года, а также 4, 8 и 12 января 2026 года.

Поезд № 253/254 отправится из Казани 27 декабря 2025 года, а также 1 и 8 января 2026 года. В обратном направлении поезд № 245/253 отправится 28 и 29 декабря 2025 года, а также 3 и 10 января 2026 года. Дополнительный поезд № 257/258 Казань – Санкт-Петербург отправится 26 декабря 2025 года.

На пути следования этих поездов также предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде (станция Стригино) и Владимире.

Поезд № 223 отправится из Кирова в Санкт-Петербург с 25 по 29 декабря 2025 года, а также 2, 4, 8, 10 и 12 января 2026 года. В обратном направлении поезд № 224 отправится с 26 по 30 декабря 2025 года, а также 3, 5, 9, 11 и 13 января 2026 года.

Также поезд № 273/274 Киров – Санкт-Петербург будет курсировать 27 декабря 2025 года, а также 2 и 6 января 2026 года. В обратном направлении он отправится 28 декабря 2025 года, а также 3 и 7 января 2026 года.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru