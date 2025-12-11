В период новогодних торжеств на Горьковском направлении запланированы дополнительные рейсы в Санкт-Петербург.

Во время новогодних праздников, когда спрос на железнодорожные перевозки возрастает, на Горьковской железной дороге будут работать дополнительные дальнего следования. Они обеспечат связь между Санкт-Петербургом и городами Ижевск, Казань, Киров, Нижний Новгород и Владимир.

Например, поезд № 255/256 Ижевск – Санкт-Петербург будет курсировать 24 и 28 декабря 2025 года, а также 2, 6 и 10 января 2026 года. В обратном направлении он отправится 26 и 30 декабря 2025 года, а также 4, 8 и 12 января 2026 года.

Поезд № 253/254 отправится из Казани 27 декабря 2025 года, а также 1 и 8 января 2026 года. В обратном направлении поезд № 245/253 отправится 28 и 29 декабря 2025 года, а также 3 и 10 января 2026 года. Дополнительный поезд № 257/258 Казань – Санкт-Петербург отправится 26 декабря 2025 года.

На пути следования этих поездов также предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде (станция Стригино) и Владимире.

Поезд № 223 отправится из Кирова в Санкт-Петербург с 25 по 29 декабря 2025 года, а также 2, 4, 8, 10 и 12 января 2026 года. В обратном направлении поезд № 224 отправится с 26 по 30 декабря 2025 года, а также 3, 5, 9, 11 и 13 января 2026 года.

Также поезд № 273/274 Киров – Санкт-Петербург будет курсировать 27 декабря 2025 года, а также 2 и 6 января 2026 года. В обратном направлении он отправится 28 декабря 2025 года, а также 3 и 7 января 2026 года.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.