В течение 11 месяцев 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено 1,3 млн ДФЭ контейнеров.
2025-12-1110:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по ноябрь 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено 1 млн 305 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 3,5% меньше, чем за тот же период 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 943,9 тыс. ДФЭ (+1,4%).
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 720,2 тыс. ДФЭ, что на 14,1% меньше, чем в январе – ноябре предыдущего года. В них было перевезено 8,2 млн тонн разнообразных грузов, включая:
строительные материалы – 78,1 тыс. ДФЭ (-48,9% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 74,9 тыс. ДФЭ (-42%);
лесоматериалы – 65,5 тыс. ДФЭ (-3,4%);
химические продукты и сода – 55,8 тыс. ДФЭ (-19,5%);
металлические изделия – 39,7 тыс. ДФЭ (-21,9%);
различные и смешанные грузы – 29,2 тыс. ДФЭ (-16%);
потребительские товары – 28,8 тыс. ДФЭ (-6,7%);
мясо и масло – 20,9 тыс. ДФЭ (-1,2%);
бумага – 20,7 тыс. ДФЭ (+14,8%);
машины, оборудование, двигатели – 16 тыс. ДФЭ (-25,7%);
нефть и нефтепродукты – 11,2 тыс. ДФЭ (-14,7%);
жмыхи – 10,8 тыс. ДФЭ (+16,3%);
соль – 8,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,6 раза);
продукты перемола – 8 тыс. ДФЭ (увеличение – более чем в 2 раза);
автомобили – 6,9 тыс. ДФЭ (-50,9%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 6,4 тыс. ДФЭ (-19,3%);
черные металлы – 5,1 тыс. ДФЭ (-7,2%);
сахар – 4,9 тыс. ДФЭ (+2,1%);
комбикорма – 4,9 тыс. ДФЭ (+16,5%);
другие продукты питания – 207,6 тыс. ДФЭ (+32,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
