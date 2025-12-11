На станции Хасан прошло торжественное открытие мемориальной таблички и экспозиции.

10:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожной станции Хасан, расположенной на границе, в честь важных исторических моментов в отношениях между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, были открыты мемориальная табличка и фотовыставка. Инициатором данного проекта выступило ОАО «РЖД» при поддержке министерств иностранных дел РФ и КНДР.

В праздничной церемонии участвовали руководители ДВЖД, представители правительства Приморского края, а также официальные представители корейской делегации.

Участники события подчеркнули прогресс в международном сотрудничестве в области транспорта и туризма.

С декабря 2024 года было восстановлено пассажирское движение по маршруту Туманган – Хасан – Туманган. Кроме того, два раза в месяц отправляются прямые купейные вагоны Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск в составе поезда № 1/2 «Россия».

В мае этого года, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отправился первый туристический поезд из Владивостока в Расон, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.