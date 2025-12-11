Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Технический колледж железнодорожной связи в Алатыре отпраздновал свой 95-й день рождения.

2025-12-11 09:28
Технический колледж железнодорожной связи в Алатыре отпраздновал свой 95-й день рождения.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Праздничные события, отмечающие 95-летие с момента создания Алатырского техникума железнодорожного транспорта, который является филиалом Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС), прошли в Чувашской Республике.

В честь этого важного события в учебном заведении собрались студенты и выпускники разных лет, преподаватели и ветераны, руководители Горьковской магистрали, а также представители руководства Республики и города Алатырь.

Заместитель начальника Горьковской железной дороги по кадровым и социальным вопросам Сергей Шагалов поздравил коллектив учебного заведения с юбилеем.

«Сегодня важный день. Ветераны, преподаватели, заслуженные работники, студенты, выпускники – вы смогли не только сохранить все лучшее, что было достигнуто за это время, но и увеличить учебный и научно-технический потенциал техникума. За годы своего существования он стал неотъемлемой частью образовательной системы железнодорожного транспорта, подготовив множество поколений высококвалифицированных специалистов для транспортной отрасли Чувашской Республики и Горьковской магистрали», – заявил Сергей Шагалов.

Алатырский техникум железнодорожного транспорта занимает важное место в системе среднего профессионального образования Чувашии. За годы своего существования техникум подготовил более 20 тыс. молодых специалистов. Выпускники филиала успешно работают на предприятиях железнодорожного транспорта.

На праздничном мероприятии студенты и преподаватели техникума, ветераны получили дипломы и памятные награды отраслевого и правительственного уровней.

Отметим: к юбилею техникума Горьковская железная дорога завершила модернизацию учебно-производственного полигона. В рамках проекта завершена укладка нового железнодорожного пути со стрелочным переводом, над которым смонтирован макет контактной сети с воздушной стрелкой и разъединителями.

Данный объект представляет собой важность для образовательного учреждения, связанную с внедрением новой специализации и подготовкой специалистов в области энергетики на основе филиала. В дополнение к этому, был модернизирован железнодорожный переезд - теперь он оборудован новейшими устройствами безопасности: шлагбаумами, преградительным устройством, светофорами и звуковым оповещением, пешеходным переходом.

Процесс оснащения техникума современным оборудованием будет продолжаться. В скором времени парк транспортных средств на учебном полигоне будет дополнен пассажирским вагоном, а также маневровым локомотивом серии ЧМЭ3, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru