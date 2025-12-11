Технический колледж железнодорожной связи в Алатыре отпраздновал свой 95-й день рождения.

09:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Праздничные события, отмечающие 95-летие с момента создания Алатырского техникума железнодорожного транспорта, который является филиалом Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС), прошли в Чувашской Республике.

В честь этого важного события в учебном заведении собрались студенты и выпускники разных лет, преподаватели и ветераны, руководители Горьковской магистрали, а также представители руководства Республики и города Алатырь.

Заместитель начальника Горьковской железной дороги по кадровым и социальным вопросам Сергей Шагалов поздравил коллектив учебного заведения с юбилеем.

«Сегодня важный день. Ветераны, преподаватели, заслуженные работники, студенты, выпускники – вы смогли не только сохранить все лучшее, что было достигнуто за это время, но и увеличить учебный и научно-технический потенциал техникума. За годы своего существования он стал неотъемлемой частью образовательной системы железнодорожного транспорта, подготовив множество поколений высококвалифицированных специалистов для транспортной отрасли Чувашской Республики и Горьковской магистрали», – заявил Сергей Шагалов.

Алатырский техникум железнодорожного транспорта занимает важное место в системе среднего профессионального образования Чувашии. За годы своего существования техникум подготовил более 20 тыс. молодых специалистов. Выпускники филиала успешно работают на предприятиях железнодорожного транспорта.

На праздничном мероприятии студенты и преподаватели техникума, ветераны получили дипломы и памятные награды отраслевого и правительственного уровней.

Отметим: к юбилею техникума Горьковская железная дорога завершила модернизацию учебно-производственного полигона. В рамках проекта завершена укладка нового железнодорожного пути со стрелочным переводом, над которым смонтирован макет контактной сети с воздушной стрелкой и разъединителями.

Данный объект представляет собой важность для образовательного учреждения, связанную с внедрением новой специализации и подготовкой специалистов в области энергетики на основе филиала. В дополнение к этому, был модернизирован железнодорожный переезд - теперь он оборудован новейшими устройствами безопасности: шлагбаумами, преградительным устройством, светофорами и звуковым оповещением, пешеходным переходом.

Процесс оснащения техникума современным оборудованием будет продолжаться. В скором времени парк транспортных средств на учебном полигоне будет дополнен пассажирским вагоном, а также маневровым локомотивом серии ЧМЭ3, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.