В 2025 году волонтеры из корпорации Забайкальской железной дороги организовали свыше 160 событий, посвященных безопасности на железнодорожных путях.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году волонтеры Забайкальской железной дороги успешно провели 161 мероприятие, целью которых была профилактика несчастных случаев вне рабочего места. Эта работа проводилась регулярно.

Основной фокус волонтеров-железнодорожников был сделан на детей и подростков, проживающих в Забайкальском крае и Амурской области. Более 1,5 тыс. несовершеннолетних были охвачены этими мероприятиями.

Группа из 86 волонтеров работала в средних школах, учреждениях дополнительного образования, библиотеках, спортивных клубах и секциях.

В процессе работы использовались различные форматы: тематические информационные занятия, классные часы, экскурсии на производственные объекты ЗабЖД, творческие конкурсы, видеопоказы, игры из цикла «Азбука железных дорог», викторины и квизы.

Например, железнодорожники из Белогорска в прошлую осень провели акцию, в рамках которой на тротуарах возле школ и детских садов были нанесены предупреждающие надписи с помощью трафаретов: «Переходи дорогу только по пешеходному переходу!», «Сними наушники и капюшон!», «Убери телефон!», «Убедись в безопасности перехода!».

В Борзе в октябре прошел урок в рамках цикла «Формула безопасности», где детям рассказывали о правилах безопасности на железнодорожных путях.

В ноябре в «Библиотеке добрых дел» был организован экскурс в мир безопасности: дети изучали «язык поездов» – звуковые и видимые сигналы, правила поведения на железнодорожных путях, а также решали ребусы и смотрели образовательные фильмы.

В учебном центре магистрали прошла экскурсия, в ходе которой дети могли оценить условия движения поездов из кабины-тренажера локомотива.

В ноябре, в технической библиотеке Шилкинской ЗабЖД, по результатам конкурса инновационных технических и рационализаторских проектов «Своя идея», одно из призовых мест было присуждено молодому изобретателю из детского клуба «Азбука железных дорог». Ее проект - «Детская карта безопасных маршрутов» - показал не только креативный подход, но и серьезное отношение к вопросам безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.