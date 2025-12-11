Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году волонтеры из корпорации Забайкальской железной дороги организовали свыше 160 событий, посвященных безопасности на железнодорожных путях.

2025-12-11 09:16
В 2025 году волонтеры из корпорации Забайкальской железной дороги организовали свыше 160 событий, посвященных безопасности на железнодорожных путях.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году волонтеры Забайкальской железной дороги успешно провели 161 мероприятие, целью которых была профилактика несчастных случаев вне рабочего места. Эта работа проводилась регулярно.

Основной фокус волонтеров-железнодорожников был сделан на детей и подростков, проживающих в Забайкальском крае и Амурской области. Более 1,5 тыс. несовершеннолетних были охвачены этими мероприятиями.

Группа из 86 волонтеров работала в средних школах, учреждениях дополнительного образования, библиотеках, спортивных клубах и секциях.

В процессе работы использовались различные форматы: тематические информационные занятия, классные часы, экскурсии на производственные объекты ЗабЖД, творческие конкурсы, видеопоказы, игры из цикла «Азбука железных дорог», викторины и квизы.

Например, железнодорожники из Белогорска в прошлую осень провели акцию, в рамках которой на тротуарах возле школ и детских садов были нанесены предупреждающие надписи с помощью трафаретов: «Переходи дорогу только по пешеходному переходу!», «Сними наушники и капюшон!», «Убери телефон!», «Убедись в безопасности перехода!».

В Борзе в октябре прошел урок в рамках цикла «Формула безопасности», где детям рассказывали о правилах безопасности на железнодорожных путях.

В ноябре в «Библиотеке добрых дел» был организован экскурс в мир безопасности: дети изучали «язык поездов» – звуковые и видимые сигналы, правила поведения на железнодорожных путях, а также решали ребусы и смотрели образовательные фильмы.

В учебном центре магистрали прошла экскурсия, в ходе которой дети могли оценить условия движения поездов из кабины-тренажера локомотива.

В ноябре, в технической библиотеке Шилкинской ЗабЖД, по результатам конкурса инновационных технических и рационализаторских проектов «Своя идея», одно из призовых мест было присуждено молодому изобретателю из детского клуба «Азбука железных дорог». Ее проект - «Детская карта безопасных маршрутов» - показал не только креативный подход, но и серьезное отношение к вопросам безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru