Свердловская железная дорога назначила дополнительные электрички по маршруту Левшино – Кабельная – Левшино

2022-05-20 12:43
Свердловская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда по маршруту Левшино – Кабельная – Левшино в Пермской городской агломерации. Они будут курсировать с 20 мая по 31 августа 2022 года и помогут пассажирам быстро добираться с одного берега реки Камы на другой. Время в пути между двумя станциями – 10 минут.

Ежедневно электрички будут совершать по 7 рейсов в каждом направлении. Расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров. Отправление со станции Левшино в 06:11 (здесь и далее – время местное), 07:20, 08:26, 14:12, 16:00, 17:28 и 18:50, со станции Кабельная – в 06:40, 08:02, 09:02, 15:20, 16:30, 18:17 и 19:13.

Таким образом, в часы пик интервал между поездами на участке (с учетом курсирующих по кольцевому маршруту «Ласточек») сократится до получаса.

Стоимость проезда – 32 рубля. Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания», в терминалах самообслуживания и пригородных кассах на станциях.

Напомним: для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми СвЖД в кратчайшие сроки построила пассажирскую посадочную платформу на станции Кабельная. С 17 мая там останавливаются «Ласточки», курсирующие по кольцевому маршруту в Пермской городской агломерации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. 

