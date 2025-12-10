"Экспресс Чайковский" начал свое новогоднее путешествие.

10:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Чайковский экспресс», туристический ретропоезд на паровозной тяге, снова начал курсировать по маршруту Ижевск – Воткинск, предваряя приближение Нового года. Первый зимний рейс состоялся 10 декабря 2025 года и перевез 120 пассажиров.

Всего запланировано 11 рейсов с 10 по 14 и с 16 по 21 декабря. Поезд отправляется из Ижевска в 08:37 и прибывает в Воткинск в 09:53. Обратный рейс начинается в 16:55 и завершается в Ижевске в 18:15. Время указано местное.

«Чайковский экспресс» возобновил свои рейсы благодаря сотрудничеству Горьковской магистрали и ППК «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Во время всего путешествия пассажиры могут наслаждаться музыкой из фортепианного цикла «Времена года», написанного Чайковским в 1875-1876 годах.

Экскурсионный маршрут из Ижевска в Воткинск стал популярным среди туристов и является одним из символов Удмуртии. «Чайковский экспресс» предлагает пассажирам «путешествие во времени» и возможность окунуться в эпоху классической музыки, торжественных балов и старинных усадеб.

Во главе тематического поезда – старинный паровоз серии Л. Вагоны, оформленные в стиле дореволюционных составов, обеспечивают комфорт пассажиров. Проводники в форме конца XIX века предлагают интересную театрализованную программу и классические музыкальные произведения. Декорации для оформления были найдены у коллекционеров и в антикварных магазинах.

В преддверии Нового года туристов ждет особенная праздничная программа, полная чудес и сюрпризов. Поезд будет украшен новогодними украшениями, создавая атмосферу зимней сказки, а каждый пассажир получит новогодний подарок. Одним из основных событий станет новогодний бал, на котором гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Путешественники посетят Воткинск, где будущий музыкант провел свое детство и начал развивать свои музыкальные способности. В музее-усадьбе посетителей ожидает прогулка по парку, театрализованная экскурсия с интерактивными элементами и живые исполнения романсов. Кроме того, посетители смогут пройтись по Воткинску и посетить Музей медицины.

Напоминаем, что ретропоезд "Чайковский экспресс" занял второе место в номинации "Лучший туристический проект" на Премии Русского географического общества 2025 года. Церемония награждения победителей и призеров прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Эту престижную награду за вклад в национальную географию, экологию, сохранение и популяризацию природного и историко-культурного наследия России вручили уже пятый раз.

Все данные о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно найти на сайтах ОАО "РЖД" и пригородной компании АО "Содружество", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.