Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Экспресс Чайковский" начал свое новогоднее путешествие.

2025-12-10 10:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Чайковский экспресс», туристический ретропоезд на паровозной тяге, снова начал курсировать по маршруту Ижевск – Воткинск, предваряя приближение Нового года. Первый зимний рейс состоялся 10 декабря 2025 года и перевез 120 пассажиров.

Всего запланировано 11 рейсов с 10 по 14 и с 16 по 21 декабря. Поезд отправляется из Ижевска в 08:37 и прибывает в Воткинск в 09:53. Обратный рейс начинается в 16:55 и завершается в Ижевске в 18:15. Время указано местное.

«Чайковский экспресс» возобновил свои рейсы благодаря сотрудничеству Горьковской магистрали и ППК «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Во время всего путешествия пассажиры могут наслаждаться музыкой из фортепианного цикла «Времена года», написанного Чайковским в 1875-1876 годах.

Экскурсионный маршрут из Ижевска в Воткинск стал популярным среди туристов и является одним из символов Удмуртии. «Чайковский экспресс» предлагает пассажирам «путешествие во времени» и возможность окунуться в эпоху классической музыки, торжественных балов и старинных усадеб.

Во главе тематического поезда – старинный паровоз серии Л. Вагоны, оформленные в стиле дореволюционных составов, обеспечивают комфорт пассажиров. Проводники в форме конца XIX века предлагают интересную театрализованную программу и классические музыкальные произведения. Декорации для оформления были найдены у коллекционеров и в антикварных магазинах.

В преддверии Нового года туристов ждет особенная праздничная программа, полная чудес и сюрпризов. Поезд будет украшен новогодними украшениями, создавая атмосферу зимней сказки, а каждый пассажир получит новогодний подарок. Одним из основных событий станет новогодний бал, на котором гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Путешественники посетят Воткинск, где будущий музыкант провел свое детство и начал развивать свои музыкальные способности. В музее-усадьбе посетителей ожидает прогулка по парку, театрализованная экскурсия с интерактивными элементами и живые исполнения романсов. Кроме того, посетители смогут пройтись по Воткинску и посетить Музей медицины.

Напоминаем, что ретропоезд "Чайковский экспресс" занял второе место в номинации "Лучший туристический проект" на Премии Русского географического общества 2025 года. Церемония награждения победителей и призеров прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Эту престижную награду за вклад в национальную географию, экологию, сохранение и популяризацию природного и историко-культурного наследия России вручили уже пятый раз.

Все данные о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно найти на сайтах ОАО "РЖД" и пригородной компании АО "Содружество", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru