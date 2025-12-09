Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной станции Калуга-1 начала работу экспозиция, посвященная истории и настоящему времени железнодорожного транспорта.

2025-12-09 10:00
На железнодорожной станции Калуга-1 начала работу экспозиция, посвященная истории и настоящему времени железнодорожного транспорта.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Выставка, посвященная истории и развитию железнодорожного транспорта в регионе, была открыта 8 декабря 2025 года на вокзале Калуга-1.

Экспозиция включает в себя 12 стендов, которые с помощью фотографий иллюстрируют и рассказывают о процессе строительства магистрали, истории и современности вокзалов региона, а также о работе железнодорожников, которые обеспечивали функционирование железнодорожных линий в различные периоды времени.

Особое место в экспозиции занимает вклад железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне. Они были ответственны за эвакуацию населения и предприятий, доставку необходимых грузов и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Один из стендов посвящен истории создания одного из самых красивых вокзалов на Московской железной дороге – Калуга-1, который является объектом культурного наследия регионального значения. Вокзалы в Малоярославце, Сухиничах, Тихоновой пустыне также имеют свою уникальность.

Сегодня железная дорога играет важную роль в Калужской области, обеспечивая стабильные перевозки пассажиров и грузов, а также участвуя в развитии промышленного потенциала региона путем обслуживания предприятий, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru