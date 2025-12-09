На железнодорожной станции Калуга-1 начала работу экспозиция, посвященная истории и настоящему времени железнодорожного транспорта.

Выставка, посвященная истории и развитию железнодорожного транспорта в регионе, была открыта 8 декабря 2025 года на вокзале Калуга-1.

Экспозиция включает в себя 12 стендов, которые с помощью фотографий иллюстрируют и рассказывают о процессе строительства магистрали, истории и современности вокзалов региона, а также о работе железнодорожников, которые обеспечивали функционирование железнодорожных линий в различные периоды времени.

Особое место в экспозиции занимает вклад железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне. Они были ответственны за эвакуацию населения и предприятий, доставку необходимых грузов и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Один из стендов посвящен истории создания одного из самых красивых вокзалов на Московской железной дороге – Калуга-1, который является объектом культурного наследия регионального значения. Вокзалы в Малоярославце, Сухиничах, Тихоновой пустыне также имеют свою уникальность.

Сегодня железная дорога играет важную роль в Калужской области, обеспечивая стабильные перевозки пассажиров и грузов, а также участвуя в развитии промышленного потенциала региона путем обслуживания предприятий, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.