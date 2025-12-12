Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение 11 месяцев 2025 года, двухярусные вагоны Куйбышевской железнодорожной линии обслужили свыше 4,5 миллионов путешественников.

2025-12-12 16:40
С начала до конца ноября 2025 года более 4,5 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов КбшЖД.

За 11 месяцев наибольшим спросом среди пассажиров пользовались маршруты Самара – Санкт-Петербург, Самара – Москва, Москва – Орск, Пенза – Москва и Тольятти – Москва.

В настоящее время из Самары двухэтажные поезда отправляются в Москву, Кисловодск и Имеретинский Курорт. Кроме того, такие поезда курсируют в Москву из Тольятти, Ульяновска и Пензы.

Сегодня в парке Куйбышевского филиала АО «ФПК» насчитывается свыше 400 двухэтажных вагонов разных типов: СВ, купейные, купейные штабные, с местами для сидения, вагоны-рестораны. Они оснащены новейшими кондиционерами, биотуалетами, душевыми кабинами.

Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями в штабных вагонах установлены специальные подъемные устройства, купе и санузел большой площади. Все важные сведения в вагоне дублируются шрифтом Брайля.

Дополнительную информацию и возможность приобрести билет предоставляет приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт ОАО «РЖД», а также железнодорожные кассы, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

 

