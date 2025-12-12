Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Глава Калининградской железнодорожной системы провел встречу с молодыми работниками железной дороги.

2025-12-12 15:47
В рамках Единого дня адаптации глава Калининградской железнодорожной магистрали Сергей Сапегин организовал собрание с молодыми работниками, которые были наняты на работу в 2025 году.

Собрание, на котором присутствовали 40 молодых сотрудников из различных отделов железной дороги, прошло в Доме молодежи РЖД. Сергей Сапегин поделился с молодыми работниками историей магистрали, обсудил перспективы развития пассажирских перевозок и подчеркнул, что впереди их ждет много работы, особенно в свете развития туристического кластера в регионе. Он также отметил, что магистраль заинтересована в дальнейшем профессиональном и личностном росте молодых специалистов.

Во время обсуждения с главой КЖД работники выразили признательность за созданные условия для быстрой адаптации на новом рабочем месте. Они также обсудили различные вопросы, включая возможность получения заочного высшего образования по целевому направлению и возможность поступления их детей в железнодорожные классы.

Более 20% работников на предприятиях Калининградской железной дороги моложе 35 лет. Молодым специалистам при найме на работу предоставляется ряд социальных гарантий, включая единовременную выплату, корпоративную поддержку при покупке жилья, материальную помощь при рождении ребенка и другие привилегии, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

