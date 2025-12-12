С начала текущего года и до ноября, почти 15 тысяч человек посетили филиалы Музея Горьковской магистрали в Нижнем Новгороде.

Почти 15 тыс. человек посетили филиалы Музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде с января по ноябрь 2025 года. Было проведено около 400 тематических и образовательных экскурсий для посетителей.

На открытой площадке "Паровозы России" было организовано 245 экскурсий, которые посетили почти 9,3 тыс. человек. Более 5,4 тыс. человек посетили музей, расположенный в Инженерном центре Горьковской магистрали, где было организовано 140 экскурсий.

В филиалах музея хранятся оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых моментах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников прошлого и настоящего.

В этом году музей "Паровозы России" пополнился 4 новыми образцами подвижного состава - тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36. Все образцы были произведены в середине прошлого века и ранее использовались на железных дорогах страны. Всего на площадке представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины XX века.

Стоит отметить, что среди организованных школьных групп популярностью пользуется тур на ретропоезде "Муромец" до станции Нижний Новгород-Сортировочный. В рамках экскурсий ученики могут посетить Царский павильон, Музей истории и развития магистрали, а также площадку "Паровозы России". За 11 месяцев более 1 тыс. детей стали участниками этого тура.

За период с января по сентябрь 2025 года филиалы музея истории и развития Горьковской железной дороги посетило более 24,7 тыс. людей. Среди них 5 тыс. посетителей в Ижевске, 2,6 тыс. в Кирове и 2,5 тыс. на станции Лянгасово.

Дополнительные сведения о Музее истории и развития ГЖД доступны на его официальном веб-сайте в разделе «О дороге», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.