В 2025 году образовательный проект "Поезд знаний" на Южно-Уральской железной дороге привлек более 1,8 тыс. студентов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезд знаний» завершил свой последний рейс 12 декабря 2025 года на станции Кыштым в Челябинской области. Этот проект посетило 60 учеников из двух местных школ.

Сотрудники железной дороги, транспортной полиции и Ространснадзора организовали для школьников уроки безопасности в специально оборудованном вагоне, показали образовательные фильмы и провели проверку знаний через онлайн-квест.

Экскурсия закончилась развлекательной программой и вручением сувениров на память.

Проект «Поезд знаний» был запущен на ЮУЖД в 2022 году. С начала 2025 года в нем участвовали более 1,8 тыс. учеников.

Южноуральские железнодорожники придают большое значение профилактике травматизма среди несовершеннолетних на объектах инфраструктуры.

Напомним, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому важно строго следовать правилу: пересекать пути только в специально оборудованных местах - пешеходных переходах, тоннелях, мостах, железнодорожных переездах, путепроводах, обозначенных соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения демонстрируются в видео и мультфильмах, созданных ОАО «РЖД», которые можно найти на официальном сайте ЮУЖД, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.